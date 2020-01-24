Все погибшие в Германии в ходе стрельбы – члены одной семьи

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Все убитые сегодня в немецком городе Рот-ам-Зе являются членами одной семьи. Среди погибших – родители подозреваемого. Об этом рассказал глава полиции города Ален Райнар Мюллер на пресс конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы исходим из того, что это - семейная драма. Все люди - члены одной семьи", - сказал Мюллер.

Подозреваемый - 26-летний гражданин Германии, он арестован. Среди убитых трех мужчин и трех женщин - его мать и отец.

Также были ранены два человека. Один из них – в критическом состоянии.

Убийство совершено из огнестрельного короткоствольного оружия, разрешения на владение которым у молодого человека не было.

Мотивы пока неизвестны, ведется расследование.

Как сообщалось, сегодня в городе Рот-ам-Зе мужчина застрелил шесть человек.