Всего $71. В Китае в мессенджере устроили распродажу "вакцины от коронавируса"

Все рекламные объявления продавцы "антикоронавирусной вакцины" размещали в местном Wechat

В Китае в местном мессенджере Wechat устроили распродажу "вакцины" от COVID-19 по цене $71 за дозу. Всего потенциальным покупателям рекомендовали покупать сразу три дозы, сообщает South China Morning Post.

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В рекламных объявлениях указывалось, что "вакцина" произведена в Уханьском институте вирусологии и уже готова к применению. Также в объявлениях было написано, что медицинские работники и люди, которые планируют выезжать за границу, могут приобрести ее в первоочередном порядке.

Сам институт эту рекламу пока никак не прокомментировал, но ранее ученые института сообщали, что вакцина еще находится на стадии клинических испытаний и в продаже ее нет.

Кроме этого, жителям Китая начали предлагать через Wechat еще одну "антикоронавирусную вакцину" - но уже производства Sinovac. "Свяжитесь со мной, если вам нужна вакцина от коронавируса. Ее будут также поставлять на экспорт, но пока объемы производства невелики. Старт продаж начнется уже 2 сентября", - говорилось в одном из объявлений в сети.

В компании Sinovac Biotech подчеркнули, что верить этим объявлениям нельзя, поскольку их вакцина еще тестируется на добровольцах в Бразилии и Индонезии, и в продаже ее, естественно, пока нет.

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Дарья Мостовая

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