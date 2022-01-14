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Вслед за экс-главой разведки. В разглашении гостайны обвинили экс-министра обороны Дании

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14.01.2022, 23:38
Вслед за экс-главой разведки. В разглашении гостайны обвинили экс-министра обороны Дании - Фото
Клаус Йорт Фредериксен (фото - EPA)

Бывший министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, включающей разглашение государственной тайны. Об этом сообщает BBC.

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Он не уточнил, в утечке каких именно данных его обвиняют, но отметил, что никогда и ничего не делал во вред Дании.

10 января стало известно, что на основании такого же обвинения был задержан бывший глава военной разведки Дании (FE) Ларс Финдсен. Он уже месяц находится под арестом.

Фредериксен сказал, что высказался по политическому вопросу, но не уточнил, по какому именно. Он был министром обороны в течение трех лет до 2019 года, а также главой Комитета разведывательных служб.

Датская общественная телекомпания DR сообщает, что полтора года назад экс-министр в одном из интервью сделал "ошеломляющее заявление" о "деликатном сотрудничестве" Службы военной разведки Дании (FE) с американским Агентством национальной безопасности (ANB), что позволило Вашингтону использовать данные датских кабельных сетей для шпионажа.

В прошлом году DR сообщала, что с 2012 по 2014 год FE помогала ANB собирать разведданные о европейских политиках, включая тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Согласно Уголовному кодексу Дании, раскрытие подробностей "тайных переговоров, совещаний или резолюций" с участием государства приравнивается к государственной измене и может повлечь за собой 12-летний тюремный срок.

  • 13 января Служба безопасности и разведки Дании (PET) обвинила Россию, Китай и Иран в попытках шпионить за Данией, в том числе в Арктическом регионе
Вадим Ребрина
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дания шпионаж гостайна Клаус Фредериксен Ларс Финдсен
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