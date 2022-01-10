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Глава военной разведки Дании арестован: утечка строго засекреченных данных

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10.01.2022, 14:26
Глава военной разведки Дании арестован: утечка строго засекреченных данных - Фото
Ларс Финдсен (Фото: EPA)

Руководителя военной разведки Дании Ларса Финдсена арестовали по делу об утечке секретной информации. Его имя огласили сегодня, 10 января, в зале суда по просьбе самого Финдсена. Об этом пишет местное издание DR News.

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Точные обвинения против Финдсена до сих пор держат в секрете, поскольку дело "происходит за вдвое закрытыми дверями", пишет издание. Однако, по их информации, оно касается утечки информации с грифом "секретно" и "совершенно секретно" к датским СМИ.

В комментарии DR News служба разведки указала, что проводила комплексный мониторинг деятельности руководителя разведки, перехватывала его телефонные разговоры. Если эта информация будет передана противнику, "Дания и страны ЕС и НАТО несут серьезный ущерб", отметили там.

Как сообщает другое местное издание В.Т., неизвестно, когда произошла утечка и кто к этому причастен. Однако местные СМИ опубликовали информацию о вероятном сотрудничестве датской разведки с агентством нацбезопасности США по прослушиванию с 1990-х. Они уверяют, что соглашение якобы "лежит в сейфе разведки и несколько министров это знают", отмечает В.Т.

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Финдсену, в частности, инкриминируют положения Уголовного кодекса из категории государственной измены, сообщает издание. Оно касается разглашения государственной тайны и предусматривает до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается, отмечают журналисты.

В прошлом месяце полиция Дании арестовала четырех нынешних и бывших сотрудников разведки по обвинениям в утечке секретной информации. Трое из них впоследствии были представлены во время тайного конституционного слушания, к которому не имели доступа ни пресса, ни другие слушатели, сообщает издание.

  • В 2020 году армянские хакеры "атаковали" банки Азербайджана, из-за чего произошла утечка данных около 520 тысяч человек.
  • 23 июня 2021 года переводчицу Пентагона заключили в тюрьму на 23 года потому, что она "сливала" секретные данные для Хезболлы.

Марина Тищенко
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