Дания обвиняет Россию, Китай и Иран в шпионаже

Служба безопасности и разведки Дании (PET) обвинила Россию, Китай и Иран в попытках шпионить за Данией, в том числе в Арктическом регионе. Об этом сообщает Reuters.

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В докладе руководителя контрразведки PET Андерса Хенриксена говорится, что угроза шпионажа против Дании, Гренландии и Фарерских островов (автономные территории, входящие в Датское королевство) выросла за последние годы.

Это связывають с глобальными событиями по политике безопасности и политике великих государств, географическим положением Дании, а также ее членством в ЕС, НАТО, Арктическом совете.

Хенриксен отмечает, что иностранная разведка пытается собрать информацию о внутренней и внешней политике, вопросах обороны и безопасности, а также экономике, энергетике. В частности, по его словам, их интересуют датские технологии и исследования.

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Руководитель контрразведки ссылается на инцидент 2019 года, когда к сенатору США якобы поступило поддельное письмо от министра иностранных дел Гренландии, сообщает информагентство. В нем говорилось, что готовится референдум о независимости.

"Вероятно, что письмо было сфабриковано и опубликовано в интернете российскими агентами влияния, которые хотели создать путаницу и возможный конфликт между Данией, США и Гренландией", – говорится в сообщении.

Российское посольство в ответ на запрос журналистов высмеяло последние обвинения Запада в шпионаже. От китайского и иранского посольств ответа пока нет.

СПРАВКА. По данным информагентства, Арктика приобретает все большее геополитическое значение, поскольку Россия, Китай и Соединенные Штаты борются за доступ к природным ресурсам, морским путям, научно-исследовательским и военно-стратегическим районам. По международному праву, Арктика пока не принадлежит ни одной стране. Правами на 370-километровую исключительно экономическую зону обладают Россия, Канада, Норвегия, Дания (через Гренландию) и США.

В 2009 году США призвали не превращать Арктику в "арену борьбы без правил".

По данным газеты Liberation, ледовые покровы Арктики исчезнут через 10-20 лет.

Марина Тищенко

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