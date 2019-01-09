Вслед за США: Индия собирается лететь к Солнцу в ближайший год

Фото: NASA

В следующем году индийское национальное космическое агентство ISRO собирается запустить к Солнцу автоматическую станцию Aditya-L1 (Солнце-L1). Об этом пишет ресурс OneIndia.

Целью экспедиции заявлено изучение верхних слоев светила - его короны, хромосферы и солнечного ветра.

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Как следует из названия зонда, его выведут при помощи ракеты PSLV-XL на гало-орбиту в точку Лагранжа L1 системы Солнце-Земля. Таким образом, Aditya-1 будет находиться примерно в 1,5 млн км от планеты.

Аппарат и программу исследований готовят, помимо Индийской организации космических исследований, также местный институт астрофизики в Бангалоре, университетский центр астрономии и астрофизики в Пуне, другие научные госструктуры и частные компании.

12 августа 2018 года США вывели на траекторию к светилу Солнечный зонд Паркер. Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA.

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