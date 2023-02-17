ВСУ ликвидировали главаря российской банды "охотников за милиционерами" – росСМИ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали на войне российского "охотника на милиционеров" Александра Ковтуна, приговоренного в России к 25 годам заключения. Как сообщает Медуза, он мог находиться в составе ЧВК Вагнера.

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Издание пишет, что Ковтун находился за решеткой с 2010 года за убийство двух милиционеров Приморского края РФ и четырех производителей наркотиков. Его также обвинили в ранении еще шести милиционеров, угоне автомобиля и краже.

В 2014 году главаря банды приговорили к пожизненному заключению, но в дальнейшем наказание заменили на 25 лет колонии.

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Подтвержденных данных о том, что Ковтуна завербовали в ряды ЧВК Вагнер, нет, но ресурс ОПС-медиа утверждает, что "29 января он погиб" на войне России против Украины.

"По предварительным данным, когда Ковтун находился в исправительной колонии, его завербовали в ЧВК Вагнера. Подробности пока неизвестны", — говорится в сообщении.

28 января 2023 года спикер ГУР Юсов заявил, что российский террорист Евгений Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, вместо этого обеспечивает пиар и финансирование.

Мілана Головань

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