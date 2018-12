Вулкан в Индонезии после извержения уменьшился в 4 раза - ученые

Вулкан Анак Кракатау, извержение которого вызвало масштабное цунами в Индонезии, уменьшился в четыре раза в объеме, а также потерял две трети высоты. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные индонезийских ученых.

Центр вулканологии Индонезии сообщил, что после извержения Анак Кракатау потерял от 150 до 180 млн кубометров объема: теперь объем вулкана колеблется от 40 до 70 млн м.куб.

Также, по данным исследователей, максимальная высота вулкана уменьшилась на две трети: с 338 метров в сентябре этого года в 110 метров по данным на 28 декабря.

Сейчас доступ к вулкану затруднен, поскольку он по-прежнему сейсмически активен.

Данные о высоте и объеме вулкана ученые получили, основываясь на анализе спутниковых снимков.

GIF (2s each image=twitter not nice about longer gifs...) of the evolution of Anak Krakatau over the last 8 days. Sentinel-1 imagery

Warning: high levels of speculation in the manual tracing! pic.twitter.com/uP1lXgMRRR