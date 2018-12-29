Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 17:09

Вулкан в Индонезии после извержения уменьшился в 4 раза - ученые

Вулкан в Индонезии после извержения уменьшился в 4 раза - ученые - Фото
Фото: скриншот видео

Также, по данным исследователей, на две трети уменьшилась максимальная высота вулкана

Реклама
Реклама

Вулкан Анак Кракатау, извержение которого вызвало масштабное цунами в Индонезии, уменьшился в четыре раза в объеме, а также потерял две трети высоты. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные индонезийских ученых.

Центр вулканологии Индонезии сообщил, что после извержения Анак Кракатау потерял от 150 до 180 млн кубометров объема: теперь объем вулкана колеблется от 40 до 70 млн м.куб.

Реклама

Также, по данным исследователей, максимальная высота вулкана уменьшилась на две трети: с 338 метров в сентябре этого года в 110 метров по данным на 28 декабря.

Сейчас доступ к вулкану затруднен, поскольку он по-прежнему сейсмически активен.

Данные о высоте и объеме вулкана ученые получили, основываясь на анализе спутниковых снимков.

23 декабря в Индонезии от цунами погибли 168 человек. Сообщалось, что ударившие о побережье волны достигали 5 метров в высоту.

Позже число погибших и пострадавших значительно увеличилось: по состоянию на 25 декабря власти сообщили о 429 смертельных случаях и 154 пропавших без вести. Более 1400 человек пострадали и были вынуждены покинуть жилье.

28 декабря в индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера.

Отправить:
Распечатать:
Теги: индонезия, вулкан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 