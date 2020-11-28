ВВС Британии поднимали истребители Typhoon для перехвата российских Ту-142: фото

Сегодня утром ВВС Великобритании подняли в воздух два реактивных истребителя Typhoon для перехвата российских Ту-142, которые летели над Северным морем вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

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К истребителям присоединился Voyager, который обеспечивал их дозаправку в воздухе.

Были перехвачены два российских противолодочных самолета Ту-142 Bear F.

В ВВС Великобритании отметили, что российские военные самолеты в загруженном воздушном пространстве над Северным морем могут представлять опасность для других судов.

Другие союзники по НАТО также активизировали свои средства быстрого реагирования для помощи в наблюдении за российской авиацией.

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Вадим Ребрина

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