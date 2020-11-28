UA

ВВС Британии поднимали истребители Typhoon для перехвата российских Ту-142: фото

28.11.2020, 22:35
ВВС Британии поднимали истребители Typhoon для перехвата российских Ту-142: фото - Фото
Фото - raf.mod.uk

Сегодня утром ВВС Великобритании подняли в воздух два реактивных истребителя Typhoon для перехвата российских Ту-142, которые летели над Северным морем вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

К истребителям присоединился Voyager, который обеспечивал их дозаправку в воздухе.

Были перехвачены два российских противолодочных самолета Ту-142 Bear F.

В ВВС Великобритании отметили, что российские военные самолеты в загруженном воздушном пространстве над Северным морем могут представлять опасность для других судов.

Другие союзники по НАТО также активизировали свои средства быстрого реагирования для помощи в наблюдении за российской авиацией.

Читайте также: Истребители ВВС США перехватили у Аляски шесть военных самолетов России

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Россия ввс авиация Typhoon ту-142

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 