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11.03.2019, 13:55

Российские тролли не пишут в американский Twitter о водке - WP

Российские тролли не пишут в американский Twitter о водке - WP - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Онлайн-тролли российского Агентства интернет-исследований становятся все более популярными среди ничего не подозревающих американцев

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Российские интернет-тролли, которых курирует "повар Путина" бизнесмен Евгений Пригожин, не пишут в американском Twitter о водке: вместо этого они высказываются по актуальным для граждан США вопросам и получают при этом миллионы ретвитов, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что среди американцев сложилось мнение о троллях как об агрессивных неадекватах, распространяющих фейковые новости на ломаном английском. Поэтому американцы в большинстве своем уверены, что учуют такого тролля за версту.

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Однако один из аккаунтов этой фабрики, @PoliteMelanie, не только не был разоблачен - он даже выиграл в прошлом году конкурс "Твит недели" в издании Chicago Tribune. Твит этот был написан без ошибок и звучал так: "Критиковать Трампа в "книге" несправедливо. Это все равно что критиковать амиша по телевизору".

Перед тем как Twitter заблокировал PoliteMelanie, ее твит заработал 125 млн ретвитов и лайков - и это даже не самое популярное сообщения тролля. Один из ее твитов получил одобрение известного в США юмористического сайта College Humor. В целом, за полгода PoliteMelanie приобрела почти 25 000 фолловеров - тролль фактически смог создать бренд, отмечает WP.

Изучив около 2 млн англоязычных твитов, которые на самом деле создали тролли пригожинского Агентства интернет-ислледований в июле, журналисты выяснили, что эти профили (всего около 1 900) за 2014-2017 годы набрали 30 млн лайков и 22 млн ретвитов. Многие ничего не подозревающие американцы распространяли эти сообщения, не видя в них никакого негатива.

В самом деле, на первый взгляд во фразе "Самой образованной первой леди в истории США была темнокожая женщина" нет ничего плохого, однако он "разделяет общество в очень изящной манере", пишет WP.

Издание отмечает, что, как и у КГБ в своем время, у "фабрики троллей" есть две основные задачи.

Во-первых, разделить американский народ по идеологическому принципу. Пока американцы заняты собой и своими дискуссиями, им все равно, чем Владимир Путин занимается в Украине.

Во-вторых — подорвать веру американцев в институты, которые скрепляют нацию и утверждают демократию в стране.

"Русские хотят и дальше разделять нас, заставляя терять веру в то, что традиционно делало нас сильными", - подчеркивает Washington Post.

Ранее Bloomberg сообщал, что пригожинская "фабрика троллей" поменяет стратегию вмешательства в выборы в США в 2020 году. Она уже сейчас пытается обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года. 

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Теги: twitter, евгений пригожин, тролль, дезонформация, информационная война, агрессия России
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