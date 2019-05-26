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26.05.2019, 23:03

Выборы президента в Литве: уже поздравляют независимого кандидата

Выборы президента в Литве: уже поздравляют независимого кандидата - Фото
Фото: EPA

По предварительным подсчетам, за Гитанаса Науседу проголосовали более 70% избирателей

Сегодня, 26 мая, в Литве состоялись выборы президента. Об этом сообщает Delfi.

За пост главы страны боролись кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа.

Отмечается, что по данным с 1334 из 1972 избирательных участков, лидирует кандидат Науседа (71,86%), за Шимоните голосовали 26.68% избирателей. 

Кандидат от консерваторов не стала дожидаться окончания подсчета и позвонила независимому кандидату и поздравила его с победой.

"Я уже позвонила Гитанасу Науседе - нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", - сказала Шимоните в эфире телеканала LRT.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК). Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.

Науседа поддерживает жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украине аннексированный Крым.

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте завершает второй пятилетний срок на посту и не могла баллотироваться снова.

12 мая в Литве проходили президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента. В первом туре за пост президента страны боролись девять кандидатов.

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Теги: выборы, литва, Гитанас Науседа
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