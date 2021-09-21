Выборы в Канаде: партия Трюдо удержала власть, но с оговорками

Правящая Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает CBC.

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На данный момент посчитано 97,5% голосов. Партия Трюдо получает 158 из 338 мест в парламенте. Для формирования правительства без коалиции в Канаде необходимо 170 мест.

Консервативная партия Канады получила 119 мест, Квебекский блок — 34 мандата, Новая демократическая партия — 24, а Партия зеленых получает только два места.

Пока известно о данных из 318 округов. Всего в Канаде 338 избирательных округов – по числу мест в парламенте.

Трюдо возглавляет Канаду с 2015 года. Последние два года он был в "правительстве меньшинства": у его партии было 155 мест из 338, и она была вынуждена договариваться с оппозицией для принятия законов.

15 августа 2021 года Трюдо заявил, что ему нужен "мандат доверия" от канадского общества и назначил внеочередные выборы на 20 сентября.

Выборы прошли досрочно из-за вопросов пандемии. Трюдо настаивал на новых правилах карантина, по которым в самолеты и поезда могли садиться только вакцинированные. Его главный конкурент Эрин О'Тул, глава Консервативной партии, сказал, что иммунизация – личное дело каждого.

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Кумбер Елизавета

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