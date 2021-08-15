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Трюдо назначил внеочередные выборы в Канаде

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 22:33
Трюдо назначил внеочередные выборы в Канаде - Фото
Джастин Трюдо (Фото: EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил внеочередные выборы в стране на 20 сентября. Об этом сообщает Associated Press.

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Трюдо посетил генерал-губернатора Канады, представляющего королеву Великобритании Елизавету II в качестве главы государства, и сообщил, что назначение внеочередных выборов в стране на 20 сентября получило одобрение.

"Мы вас поддержали, и теперь пора услышать ваш голос, – сказал Трюдо. – Канадцам нужно выбрать, как мы закончим борьбу с COVID-19".

Как отмечается, Трюдо стремится, чтобы возглавляемая им Либеральная партия получила большинство мест в парламенте, чего не удалось достичь два года назад. 

Подготовка к выборах происходит на фоне новой волны эпидемии COVID-19 в Канаде, вызванной дельта-вариантом коронавируса. Трюдо назвал это "четвертой волной среди непривитых".

Трюдо уже не так популярен в Канаде, как когда-то, но многие считают, что его правительство успешно справилось с пандемией.

После медленного старта в Канаде теперь достаточно вакцин от коронавируса для каждого гражданина. Более 71% канадцев , которые относятся к категориям граждан подлежащих вакцинации, получили полный курс, а более 82% – одну дозу. Правительство потратило миллиарды долларов на поддержку экономики.

Лидер оппозиционной левой Новой демократической партии Джагмит Сингх сказал, что со стороны Трюдо "эгоистично" объявлять выборы в условиях пандемии.

Профессор политологии в Университете Торонто Нельсон Уайзман прогнозирует, что несмотря на то, что многие канадцы считают предстоящие выборы ненужными, либералы получат большинство мест в парламенте.

Читайте также: Канада сделает обязательной вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Наталия Медведева
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