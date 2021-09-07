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Антивакцинаторы забросали Трюдо камнями на протесте в Канаде – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 08:05
Антивакцинаторы забросали Трюдо камнями на протесте в Канаде – видео - Фото
Джастин Трюдо на протесте (скриншот видео Liquid Bacon, YouTube)

Противники вакцинации от коронавируса во время протеста забросали небольшими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает The Washington Post.

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Отмечается, что инцидент произошел в Лондоне, провинция Онтарио, через несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит" перед лицом "антивакцинаторской толпы".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не являются ими… И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", – говорил Трюдо за несколько часов до инцидента.

После этого протестующие, многие из которых выступали против вакцинации от коронавируса и мер общественного здравоохранения, забросали премьера Канады гравием, когда он в окружении журналистов и охраны садился в автобус. На видео этот инцидент запечатлен примерно на 01:30.

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Уже в самолете Трюдо сказал репортерам, что камни возможно попали ему в плечо. "Там были небольшие кусочки гравия. Это не большая проблема", – заявил он.

Политический оппонент Трюдо, лидер консерваторов Эрин О'Тул, назвал в Twitter этот инцидент "отвратительным", и осудил действия демонстрантов "самым решительным образом".

"Политическое насилие никогда не может быть оправдано, и наши СМИ не должны подвергаться запугиванию, преследованию и насилию", – заявил он.

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Марк Сировой
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