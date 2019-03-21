Выборы в Нидерландах: победили инициаторы референдума Украина-ЕС

Тьерри Боде (фото - EPA)

В среду, 20 марта, в Нидерландах состоялись местные выборы. Победила антимиграционная евроскептическая партия Тьерри Боде Форум за демократию (FvD). Об этом сообщает NOS.

В стране выбирали 570 законодателей в региональных правительствах, которые, в свою очередь, в мае этого года изберут членов Сената (верхней палаты парламента Нидерландов).

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По результатам подсчета 93% голосов избирателей партия FvD, которая впервые участвовала в выборах, получает 12 мест в Сенате.

Политсила действующего премьер-министр Марка Рютте Народная партия за свободу и демократию (VVD) также имеет 12 мест, но не догнала FvD по количеству голосов. У коалиции Рютте в Сенате 38 мест из 75. В нее, кроме VVD, входят Христианско-демократический призыв (CDA) и D66. В общем зачете коалиция утратит большинство, имея только 31 мандат. Рютте нужно будет договариваться с другими партиями.

Зеленые левые получили девять мест на выборах, а правая Партия свободы Герта Вилдерса - пять мест.

Партия Форум за демократию основана в 2016 году и была инициатором проведения консультативного референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, который состоялся 6 апреля 2016 года. Тогда граждане страны проголосовали против.

В 2017 году партия участвовала в парламентских выборах и набрала 1,8% голосов избирателей, получив два места в нижней палате парламента.

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