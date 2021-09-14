Выборы в Норвегии. Правительство сформирует коалиция левых

В Норвегии левоцентристская Рабочая партия намерена сформировать новое правительство, по предварительным результатам выиграв выборы в парламент. Об этом сообщает dpa.

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Лейбористы во главе с Йонасом Гаром Стёре получили по предварительному подсчету 26,4% голосов, опередив консерваторов во главе с премьер-министром Эрной Сольберг, которые получили 20,5%.

Сольберг признала поражение и поздравила Стёре "с явным большинством за смену правительства". Она занимала должность премьера Норвегии восемь лет.

Стёре заявил, что планом А является создание правящей коалиции Рабочей, Центристской и Социалистической левых партий, они получают 89 мест из 169 в парламенте.

В то же время Стёре подчеркнул, что хотел бы пригласить к переговорам все стороны, стремящиеся к смене правительства.

Центральной темой выборов стала политика в области климата, нефтяной отрасли и защиты окружающей среды. Многие жители Норвегии требуют создания менее зависимой от нефти экономики, отмечают журналисты.

Стёре родился 25 августа 1960 года в Осло. Получил военное и политологическое образование. Служил в ВМС Норвегии, преподавал в Гарварде, работал в правительстве Норвегии и ВОЗ, с 2005 по 2012 год – Министр иностранных дел Норвегии.

В июле 2021 года в Швеции паралмент переизбрал премьером Стефана Лёвена, ушедшего в отставку после вотума недоверия правительству.

Денис Юдин

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