UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Выгребная яма". Из-за загрязнений из Турции Мраморное море находится под угрозой – FT

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 22:34
Мраморное море (Фото - ЕРА) (8)

Из-за загрязнений и "десятилетия деградации" окружающей среды Мраморного моря водоем находится на грани экологической угрозы. Об этом сообщает Financial Times

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Издание пишет, что за последние годы прибрежные предприятия почти вдвое увеличили объем сточных вод, сбрасываемых в моря Турции. Кроме того, сообщается, что 50 000 танкеров, которые проходят через Мраморное море каждый год, незаконно сбрасывают отходы и топливо.

"Почти две трети национальной промышленности, включая нефтеперерабатывающий завод, автомобилестроение, химические заводы и электростанции, сосредоточены в этом регионе (Мраморного моря – ред.)", – отмечают журналисты.

По словам Левента Артуза, гидробиолога из Проекта мониторинга окружающей среды Мраморного моря, большая часть сточных вод из Стамбула очищается только от твердых частиц, а затем перекачивается на дно моря. 

"Мы используем его (Мраморное море – ред.) как выгребную яму", – говорит исследователь.

Водоем до сих пор страдает от эпидемии "морской слизи", из-за которой массово гибнет морская фауна. Также в Мраморном море наблюдается нашествия медуз и цветение водорослей. 

"Исчезли скумбрия, тунец, рыба-меч и другие морепродукты, которыми славился Стамбул. Улов в этом году снизился на 90%", – подчеркивают журналисты.

Эксперты сомневаются в том, сможет ли Мраморное море как естественная экосистема вернуться в "чистое" состояние.

"Существенная проблема не в слизи. Это всего лишь звено в цепи десятилетий деградации. У нас нет шансов вернуть Мраморное море в прежнее состояние. Что нам нужно сделать сейчас, так это выяснить, как предотвратить нанесение вреда Мраморному морю", – говорит Артуз.

Читайте также: Турция начала чистить Мраморное море от слизи. Его объявят заповедной зоной – фото

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мраморное море экология
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 