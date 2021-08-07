"Выгребная яма". Из-за загрязнений из Турции Мраморное море находится под угрозой – FT

Из-за загрязнений и "десятилетия деградации" окружающей среды Мраморного моря водоем находится на грани экологической угрозы. Об этом сообщает Financial Times.

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Издание пишет, что за последние годы прибрежные предприятия почти вдвое увеличили объем сточных вод, сбрасываемых в моря Турции. Кроме того, сообщается, что 50 000 танкеров, которые проходят через Мраморное море каждый год, незаконно сбрасывают отходы и топливо.

"Почти две трети национальной промышленности, включая нефтеперерабатывающий завод, автомобилестроение, химические заводы и электростанции, сосредоточены в этом регионе (Мраморного моря – ред.)", – отмечают журналисты.

По словам Левента Артуза, гидробиолога из Проекта мониторинга окружающей среды Мраморного моря, большая часть сточных вод из Стамбула очищается только от твердых частиц, а затем перекачивается на дно моря.

"Мы используем его (Мраморное море – ред.) как выгребную яму", – говорит исследователь.

Водоем до сих пор страдает от эпидемии "морской слизи", из-за которой массово гибнет морская фауна. Также в Мраморном море наблюдается нашествия медуз и цветение водорослей.

"Исчезли скумбрия, тунец, рыба-меч и другие морепродукты, которыми славился Стамбул. Улов в этом году снизился на 90%", – подчеркивают журналисты.

Эксперты сомневаются в том, сможет ли Мраморное море как естественная экосистема вернуться в "чистое" состояние.

"Существенная проблема не в слизи. Это всего лишь звено в цепи десятилетий деградации. У нас нет шансов вернуть Мраморное море в прежнее состояние. Что нам нужно сделать сейчас, так это выяснить, как предотвратить нанесение вреда Мраморному морю", – говорит Артуз.

6 июня 2021-го сообщалось о масштабном загрязнении Мраморного моря.Данная вспышка морской слизи в Турции считается крупнейшей в истории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал опасения по поводу возможного распространения ила в Черное море.

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Станислав Стороженко

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