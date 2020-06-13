Взрыв автоцистерны в Китае: десять погибших и более сотни раненых - видео

В результате взрыва автоцистерны в китайской провинции Чжэцзян погибли 10 человек, 117 человек получили ранения. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
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10 people were dead, and 117 injured after a tank truck exploded and veered off an expressway in Zhejiang, China pic.twitter.com/b2bu72eWA7— China Xinhua News (@XHNews) June 13, 2020
По информации CGTN, инцидент произошел на автодороге в городе Тайчжоу. Взрыв повредил жилые дома и заводские мастерские. Есть информация о людях под завалами.
Продолжается спасательная операция.
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