Взрыв автоцистерны в Китае: десять погибших и более сотни раненых - видео

В результате взрыва автоцистерны в китайской провинции Чжэцзян погибли 10 человек, 117 человек получили ранения. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

10 people were dead, and 117 injured after a tank truck exploded and veered off an expressway in Zhejiang, China pic.twitter.com/b2bu72eWA7