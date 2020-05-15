Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв на АЭС в Филиппсбурге был контролируемым. На ее месте построят атомную станцию для возобновляемых источников энергии

В городке Филиппсбурге на Юго-Западе Германии взорвали две 150-метровые башни бывшей атомной электростанции. Об этом пишет ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Компания-оператор станции EnBW не раскрывала заранее время контролируемого взрыва в карантинных целях: чтобы у станции не было скопления желающих понаблюдать за демонтажем.

На роликах видно, что после взрыва обе трубы практически полностью "сложились" на площади основания.

Смотрите также: В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео

Видео - Nico !/YouTube

Два реактора АЭС в Филиппсбурге были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках плана Германии по отказу от ядерной энергетики. Последний реактор страны должен выйти из строя в конце 2022 года.

На месте демонтированных башен будет построена трансформаторная станция для доставки электроэнергии из возобновляемых источников северной Германии на Юг страны.

Читайте также: В центре Одессы обрушился дом-памятник архитектуры - видео крушения

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, АЭС, филиппсбург
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Германии взорвали гигантские трубы закрытой АЭС – видео
В Германии взорвали гигантские трубы закрытой АЭС – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Мнение Города и бизнес: сейчас очень важно помогать друг другу
Засуха убила до 80% посевов в Одесской области. Что предлагают в Минэкономики
Продовольствие Засуха убила до 80% посевов в Одесской области. Что предлагают в Минэкономики
России не удалось вывести Северный поток-2 из-под правил газовой директивы ЕС
ТЭК России не удалось вывести Северный поток-2 из-под правил газовой директивы ЕС
Популярное
фото/видео
В Германии взорвали гигантские трубы закрытой АЭС – видео
В Германии взорвали гигантские трубы закрытой АЭС – видео
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото 13:25
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео 12:55
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео 12:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 