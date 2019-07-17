Взрыв салюта в Минске: двум россиянам предъявили обвинения

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Власти Беларуси предъявили обвинения двум россиянам по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске 3 июля, в результате которых погибла женщина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сотрудников компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада, задержанных на следующий день после трагедии, обвинили в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем смерть человека по неосторожности,.

Сотрудникам российской компании, у которой были приобретены салютные установки и фейерверочные изделия, грозит лишение свободы сроком от двух до семи лет.

3 июля 2019 года во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина, десять человек получили ранения.

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