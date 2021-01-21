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Взрывы смертников в Багдаде. Количество погибших и раненых возросло

21.01.2021, 23:59
Взрывы смертников в Багдаде. Количество погибших и раненых возросло - Фото
Иракские правоохранители на месте теракта (Фото: EPA-EFE/AHMED JALIL)

В результате взрывов смертников, произошедших сегодня на вещевом рынке в центре Багдада, погибли по меньшей мере 32 человека, количество раненых достигло 110-ти. Об этом сообщает Reuters.

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Медики предполагают, что число погибших может еще возрасти.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение. Ранее подобные атаки совершали боевики террористической организации Исламское государство.

Сегодняшние взрывы стали самым кровавым инцидентом в Багдаде с января 2018 года, когда террорист-смертник на этой же площади Таяран убил более 30 человек.

  • Сегодня, 21 января, два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале. Первый смертник взорвал себя, притворившись, что ему нездоровится, и собрав вокруг себя много людей.
  • Источник другого взрыва, вероятно, аналогичен. Это одна из тактик террористов: совершить один подрыв, а затем, когда к месту трагедии сойдутся люди помочь раненым, произвести второй.

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Наталия Медведева
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Багдад ирак теракт смертник

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