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Wizz Air предоставит 100 000 бесплатных билетов для украинских беженцев

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 07:28
Wizz Air предоставит 100 000 бесплатных билетов для украинских беженцев - Фото
Самолет Wizz Air (фото - Клеменс Билан:EPA)

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 000 билетов для украинских беженцев. Об этом компания сообщила в Facebook.

Речь идет о билетах на рейсы из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте.

Напомним, сервис Airbnb поможет бесплатно приютить 100 000 украинских беженцев в Европе.

Юрий Смирнов
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война беженцы Wizz Air﻿
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