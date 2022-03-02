Wizz Air предоставит 100 000 бесплатных билетов для украинских беженцев
02.03.2022, 07:28
Самолет Wizz Air (фото - Клеменс Билан:EPA)
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 000 билетов для украинских беженцев. Об этом компания сообщила в Facebook.
Речь идет о билетах на рейсы из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте.
Напомним, сервис Airbnb поможет бесплатно приютить 100 000 украинских беженцев в Европе.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии