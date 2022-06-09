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"Я не шучу". Эрдоган потребовал от Греции демилитаризовать острова в Эгейском море

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 22:44
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг предупредил Грецию о необходимости демилитаризации островов в Эгейском море, заявив, что он "не шутит" с этим предупреждением. Об этом он сказал в последний день военных учений, проходящих недалеко от Измира, на турецком побережье Эгейского моря, сообщает AP.

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Турция считает, что Греция наращивает военное присутствие на островах в нарушение договоров, гарантирующих их безоружный статус.

"Мы предлагаем Греции прекратить милитаризировать острова, имеющие невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями", — заявил Эрдоган. "Я не шучу, я говорю серьезно. Эта нация настроена решительно", – добавил он.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но у соседних стран есть история споров по целому ряду вопросов, включая разведку полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и конкуренцию в Эгейском море.

"Мы предупреждаем Грецию, чтобы она держалась подальше от мечтаний и действий, о которых будет сожалеть, и призываем одуматься", — продолжил турецкий лидер. "Турция не откажется от своих прав в Эгейском море точно так же, как она не откажется от использования своих прав, вытекающих из международных соглашений", – сказал он.

Греция утверждает, что Турция намеренно неверно толкует договоры, и говорит, что у нее есть законные основания для самозащиты после враждебных действий Анкары, включая давнюю угрозу войны, если Греция расширит свои территориальные воды.

В Афинах официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому заявил, что Греция реагирует на турецкие "провокации" со "спокойствием и решимостью".

"Всем ясно, что наша страна улучшила свое геостратегическое и геополитическое присутствие, а также свою сдерживающую способность, чтобы иметь возможность в любое время защитить свой национальный суверенитет и суверенные права", — сказал он.

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Вадим Ребрина
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Турция Греция реджеп эрдоган эгейское море
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