Яд Вашем извинился за путинскую версию истории Холокоста

Моше Кантор (Фото: Julien Warnand/EPA)

Израильский мемориал Холокоста Яд Вашем принес извинения за то, что материалы, представленные на Всемирном форуме памяти Холокоста, искажали исторические факты о роли СССР во Второй мировой войне. Извинения были высказаны в письме в газету Haaretz.

Haaretz отмечает, что ведущую роль в организации форума играл Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

Исторический нарратив, представленный на форуме, вызвал критику среди израильских историков, политиков и общественных деятелей.

В письме администрация Яд Вашем признает, что информация, представленная на форуме, содержала неточности и частичное представление фактов, что создало несбалансированное впечатление. Видеоматериалы, представленные на форуме, не упоминали ни преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны, ни его ответственности за ее начало.

Яд Вашем указывает, что в материалах форума не содержалось никаких отсылок к разделу Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и ее соседей, не содержалось никаких отсылок к Украине, стране, находящейся в конфликте с путинской Россией.

Haaretz подчеркивает, что в письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.

22 января сообщалось , что президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в участии в форуме, поскольку на нем будет выступать президент РФ Владимир Путин , речь же президента Польши программой не предусмотрена. Дуда опасался, что не сможет ответить Путину, если тот вновь начнет риторику о перекладывании вины за начало Второй мировой войны на Польшу.

сообщалось Анджей Дуда Владимир Путин 23 января, в день проведения форума, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация уступила свои места на форуме тем, кто пережил Холокост.

В Яд Вашем заявили, что сожалеют о таком шаге украинской делегации.

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