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10.06.2019, 08:57

"Я/Мы Иван Голунов": три газеты РФ вышли с одинаковой полосой

"Я/Мы Иван Голунов": три газеты РФ вышли с одинаковой полосой - Фото
Фото: radiosvoboda.org

Три прокремлевских издания в РФ поддержали задержанного журналиста местного издания Медуза

Три ведущие прокремлевские деловые газеты России - Ведомости, Коммерсант и РБК - сегодня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-расследователя издания Медуза Ивана Голунова, которому силовики якобы подбросили наркотики. Об этом сообщает Радио Свобода.

На обложках написано "Я/Мы Иван Голунов".

"Этот лозунг - аналогия французского Je suis Charlie ("Я - Шарли"), которое использовали люди по всему миру как символ осуждения убийства в 2015 году 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo", - отмечается в сообщении.

6 июня в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Статья УК РФ предусматривает 10-20 лет тюрьмы. Коллеги Голунова связывают арест с его профессиональной деятельностью: журналист - профессиональный расследователь, занимается чувствительными для власти и теневого бизнеса темами. Ранее получал множество угроз.

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Теги: Иван Голунов
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