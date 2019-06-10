"Я/Мы Иван Голунов": три газеты РФ вышли с одинаковой полосой

Фото: radiosvoboda.org

Три ведущие прокремлевские деловые газеты России - Ведомости, Коммерсант и РБК - сегодня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-расследователя издания Медуза Ивана Голунова, которому силовики якобы подбросили наркотики. Об этом сообщает Радио Свобода.

На обложках написано "Я/Мы Иван Голунов".

"Этот лозунг - аналогия французского Je suis Charlie ("Я - Шарли"), которое использовали люди по всему миру как символ осуждения убийства в 2015 году 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo", - отмечается в сообщении.

6 июня в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Статья УК РФ предусматривает 10-20 лет тюрьмы. Коллеги Голунова связывают арест с его профессиональной деятельностью: журналист - профессиональный расследователь, занимается чувствительными для власти и теневого бизнеса темами. Ранее получал множество угроз.