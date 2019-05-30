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30.05.2019, 17:03

Япония отреагировала на размещение истребителей РФ на Курилах

Япония отреагировала на размещение истребителей РФ на Курилах - Фото
Таро Коно (фото - EPA)

В Токио прошли двусторонние переговоры в формате 2+2

Япония обеспокоена размещением российских истребителей на территории южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщил в четверг, 30 мая, японский министр иностранных дел Таро Коно, передает Deutsche Welle.

Его заявление последовало по итогам переговоров в формате 2+2 в Токио с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Наращивание военного присутствия РФ, "ракетные учения и размещение истребителей" недопустимы с юридической точки зрения", - подчеркнул Коно.

Аналогичную позицию обнародовал и японский министр обороны Такэси Ивая. "Усиление военной мощи (России, – ред.) на северных территориях недопустимо для Японии", - цитирует Иваю агентство Kyodo News.

Такэси Ивая также подверг критике полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Японии.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. СССР аннексировал их по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. 

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от этого предложения. 

21 января сообщалось, что Япония может заключить мирный договор с Россией, если та передаст ей два из четырех Курильских островов: Шикотан и Хабомаи. Что касается Итурупа и Кунашира, их передача сейчас выглядит нереалистично, считает Синдзо Абэ.

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Теги: Курильские острова, Россия, япония
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