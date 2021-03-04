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Япония спустила на воду уникальный стелс-фрегат, для которого надо меньше моряков – видео

04.03.2021, 10:46
Япония спустила на воду уникальный стелс-фрегат, для которого надо меньше моряков – видео - Фото
%22Могами%22 (Фото - МСС Японии)

Японские Морские силы самообороны получили на вооружение новый стелс-фрегат "Могами" – его построили с учетом сокращения количества персонала, необходимого для обслуживания, так как японский флот испытывает нехватку военных. Об этом пишет Yahoo!Japan

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"Могами" будет новым типом корабля сопровождения МСС Японии – он может использоваться для борьбы с подводными лодками, противниками в море и в воздухе в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, он также выполняет некоторые функции тральщиков японского флота.

Планируется, что он будет участвовать в мероприятиях по патрулированию в Восточно-Китайском и Японском морях, а также будет отправлен за границу для борьбы с пиратством, пишет издание.

Экипаж "Могами" – около 90 человек, это вдвое меньше, чем у обычного корабля сопровождения общего назначения флота Японии.

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Станислав Стороженко
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флот япония вооружение Силы самообороны Японии
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