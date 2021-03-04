Япония спустила на воду уникальный стелс-фрегат, для которого надо меньше моряков – видео
Японские Морские силы самообороны получили на вооружение новый стелс-фрегат "Могами" – его построили с учетом сокращения количества персонала, необходимого для обслуживания, так как японский флот испытывает нехватку военных. Об этом пишет Yahoo!Japan.
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"Могами" будет новым типом корабля сопровождения МСС Японии – он может использоваться для борьбы с подводными лодками, противниками в море и в воздухе в случае чрезвычайной ситуации.
Кроме того, он также выполняет некоторые функции тральщиков японского флота.
Планируется, что он будет участвовать в мероприятиях по патрулированию в Восточно-Китайском и Японском морях, а также будет отправлен за границу для борьбы с пиратством, пишет издание.
三菱重工業株式会社 長崎造船所で行われた— 海上自衛隊佐世保地方総監部【公式】 (@jmsdf_srh) March 4, 2021
護衛艦「もがみ」の命名式では、
執行者の佐世保地方総監が
「自衛艦命名書」を代読しました
また、国歌をはじめとする音楽演奏は、佐世保音楽隊が行いました#海上自衛隊 #JMSDF #命名式 #進水式 #FFM #もがみ #護衛艦 #最上川 https://t.co/v58SLBE0cs pic.twitter.com/KmFvTrvIga
Экипаж "Могами" – около 90 человек, это вдвое меньше, чем у обычного корабля сопровождения общего назначения флота Японии.
3月3日、三菱重工業株式会社 長崎造船所において、平成30年度計画護衛艦の命名・進水式が行われ「もがみ」と命名されました。本艦は「もがみ」型護衛艦の１番艦であり、名称は「最上川」に由来しています。— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) March 3, 2021
最上川は、人々に多くの恵みをもたらしていることから〝母なる大河"と言われています。#FFM pic.twitter.com/gMT4zpp2hN
- Японские военно-морские силы испытывают нехватку кадров из-за того, что молодое поколение не хочет служить – оно привязано к "гражданским развлечениям".
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