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04.04.2019, 10:27

Япония выразила протест России: назвала причину

Япония выразила протест России: назвала причину - Фото
Фото: depositphotos.com

Протест Японии отправили по дипломатическим каналам в Москву

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Япония выразила протест России из-за проведения военных учений в южной части Курильских островов. Об этом сообщает NKH.

"Япония заявила протест России против военных учений в водах близ Кунашири, острова, который является частью северных территорий", - говорится в сообщении.

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По информации МИД Японии, РФ 2 апреля сообщила о проведении учений с 4 по 12 апреля в водах к востоку от южной части Кунашири.

"Правительство Японии через посольство в Москве заявило российскому МИД, что военные учения несовместимы с его позицией на островах", - отмечается в сообщении.

Протест Японии был отправлен по дипломатическим каналам в Москву.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. СССР аннексировал их по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. 

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от этого предложения. 

21 января сообщалось, что Япония может заключить мирный договор с Россией, если та передаст ей два из четырех Курильских островов: Шикотан и Хабомаи. Что касается Итурупа и Кунашира, их передача сейчас выглядит нереалистично, считает Синдзо Абэ.

 

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Теги: Курильские острова, Россия, протест, япония, военные учения, Кунашир
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