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Японцы изобрели способ предупредить о цунами задолго до бедствия – исследование

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 10:42
Японцы изобрели способ предупредить о цунами задолго до бедствия – исследование - Фото
Фото: depositphotos.com

Магнитное поле от цунами можно регистрировать за несколько минут до изменения уровня моря и его параметры можно использовать для оценки высоты будущей волны. Такие данные опубликовали в AGU Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Phys.org.

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Авторы пишут, что эта информация может обеспечить раннее предупреждение о стихийном бедствии на побережье, если она будет включена в модели риска цунами. Потенциально она может спасти много жизней, добавляют они.

Цунами образуют магнитные поля, когда перемещают большие объемы морской воды через магнитное поле Земли.

В новом исследовании ученые использовали одновременные измерения изменения уровня моря на основе данных давления на морском дне и магнитных полей двух цунами – в 2009 году на Самоа и цунами 2010-го в Чили.

Они обнаружили, что от глубины воды зависит, как скоро появится магнитное поле. Раннее время составляет примерно одну минуту до изменения уровня моря по глубине 4800 метров.

Ученые выяснили, что метод настолько чувствителен, что можно обнаружить даже высоту волны в несколько сантиметров.

Однако такие типы данных о цунами часто недоступны из-за трудностей с содержанием станций. Кроме того, их можно использовать только в глубоководных средах. Однако этот метод все же стоит внимания, пишут авторы, ведь предупреждает о событиях, которые могут нанести значительный ущерб большим территориям.

Марина Тищенко
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наука исследование цунами магнитное поле
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