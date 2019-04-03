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03.04.2019, 21:51

Юнкер: Брюссель не готов к отсрочке Brexit без соглашения

Юнкер: Брюссель не готов к отсрочке Brexit без соглашения - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - Getty Images)

Перенос Brexit без одобренного соглашения ставит под угрозу всю работу Европейского Союза, считает Юнкер

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Евросоюз не согласится на очередную отсрочку Brexit, если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

"12 апреля - последний срок для одобрения проекта соглашения Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского Союза", - заявил Юнкер.

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По словам политика, ЕС будет до последнего бороться за упорядоченный Brexit.

Однако на сегодня сценарий, по которому Великобритания выйдет из состава ЕС без соответствующего договора, кажется наиболее вероятным, признал Юнкер, добавив, что ЕС подготовлен к такому развитию событий.

1 апреля нижняя палата парламента Британии в очередной раз оклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit призвал к терпению.

Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье считает, что нерегулируемый выход Британии из ЕС становится все вероятнее.

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Теги: Жан-Клод Юнкер, brexit
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