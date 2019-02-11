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11.02.2019, 10:47

За два года Венесуэла "выкопала" почти 20 тонн золота - Reuters

За два года Венесуэла "выкопала" почти 20 тонн золота - Reuters - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Благодаря фактически безоплатному труду частных старателей, запасы Венесуэлы с 2016 года пополнились 17 тоннами золота - это $650 млн

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С 2016 года Венесуэла с помощью частных старателей пополнила свои запасы 17 тоннами золота, что эквивалентно $650 млн. Об этом пишет Reuters.

Труд золотодобытчиков оплачивался почти обесцененной местной валютой - боливаром. Таким образом, власти Венесуэлы получали двойную выгоду от использования на приисках своей собственной рабочей силы. 

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В том числе по этой причине США вводят в отношении Венесуэлы санкции, которые не позволяют Мадуро в полной мере использовать свои запасы золота.

В этой связи, Америка выступает категорически против того, чтобы Великобритания выдала Венесуэле $1,2 млрд в золоте, которое хранится в Банке Англии.

Также власти США раскритиковали инвестиционную компанию в ОАЭ за недавнее "сотрудничество" с Венесуэлой.

Кроме того, пишет Reuters, Венесуэла активно сотрудничает с Турцией, ведь у Реджепа Эрдогана сейчас, как и у Николаса Мадуро, непростые отношения с президентом Трампом

В прошлом году две страны провели "торговых операций" на $900 млн. 

Читайте также: Российский Boeing улетел из Венесуэлы: возможно, с 20 т золота

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Теги: золото, николас мадуро, венесуэла, реджеп эрдоган
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