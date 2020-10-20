За две недели до выборов в США: Байден опережает Трампа на 11% – опрос YouGov

Модель журнала The Economist предсказывает победу кандидата от демократов Джо Байдена над президентом Дональдом Трампом с вероятностью 92%

За две недели до президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 11% в общенациональном голосовании. Такие данные приведены в опросе Yahoo News/YouGov от 16-18 октября.

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Байдена готовы поддержать 51% избирателей, собирающихся голосовать, Трампа – 40%. Неделей ранее в аналогичном опросе Бадена поддерживали также 51%, Трампа – 43%, разрыв увеличился на 3%.

В октябре увеличилось число избирателей, которые считают, что Байден лучше Трампа справится с эпидемией коронавируса: если неделей раньше соотношение в пользу Байдена было 45% против 38%, то в последнем опросе – 52% против 33%.

В то же время, на выборах президента США победа определяется не большинством голосов избирателей, а распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах. На выборах 2016 года кандидат от демократов Хиллари Клинтон опередила Трампа в общенациональном голосовании, но уступила в коллегии выборщиков.

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Математическая модель журнала The Economist на сегодня, 20 октября, предсказывает победу Байдена в общенациональном голосовании с вероятностью более 99%, победу в коллегии выборщиков – с вероятностью 92%.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Опрос CNN в начале октября дал Байдену преимущество в 15%.

По усредненному рейтингу на агрегаторе американских опросов Fivethirtyeight.com Байден опережает Трампа на 10,7%.

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Денис Юдин

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