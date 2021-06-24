"За ложные заявления". Суд Нью-Йорка приостановил действие адвокатской лицензии Джулиани

Сегодня, 24 июня, в Нью-Йорке суд приостановил действие лицензии адвоката Руди Джулиани. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, лицензию Джулиани, который был личным адвокатом Дональда Трампа, приостановили ​​за "явно ложные и вводящие в заблуждение" заявления в связи с выборами в США 2020 года. Джулиани пытался опровергнуть результат выборов.

Апелляционный суд Нью-Йорка объявил о решении дисциплинарной коллегии, в котором говорится, что Джулиани лгал в сообщениях для общественности, а также в заявлениях, поданных в суд.

В решении на 33 страницах говорится, что поведение Джулиани угрожает общественным интересам и требует временного отстранения от юридической практики до результатов полного дисциплинарного слушания.

Адвокаты Джулиани заявили, что разочарованы таким решением.

Джулиани был принят в адвокатуру штата в 1969 году и со временем получил должность прокурора США в Южном округе Нью-Йорка при администрации Рональда Рейгана.

В 1994 году он стал мэром города, его действия в ответ на теракты 11 сентября 2001 года получили широкое одобрение общественности.

Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего тогда президента Трампа, который заявлял, что у него "украли победу".

Сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Наталия Медведева

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