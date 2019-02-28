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28.02.2019, 19:23

За неуплату налогов у семьи в ФРГ изъяли собаку и продали на eBay

За неуплату налогов у семьи в ФРГ изъяли собаку и продали на eBay - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Чиновники первоначально хотели конфисковать инвалидную коляску одного из членов семьи как самый ценный предмет в доме

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Власти немецкого города Ален конфисковали у семьи собаку за неуплату налогов и продали ее на аукционе eBay. Об этом сообщает ВВС.

Немецкие СМИ сообщают, что чиновники первоначально хотели конфисковать инвалидную коляску одного из членов семьи как самый ценный предмет в доме, однако оказалось, что коляска принадлежит страховой ассоциации.

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Поэтому городские чиновники остановились на племенной суке мопса по имени Эдда.

На eBay ее выставили всего за 750 евро. Это половина суммы, которую новый владелец собаки ожидал заплатить.

Новым владельцем Эдды стала офицер полиции Микаэла Джордан.

При этом ей сказали, что мопс здоров, поэтому Джордан согласилась на продажу. Одналко позже выяснилось, что собака больна.

После смены владельцев в декабре ей сделали четыре операции из-за проблем с глазами. Теперь женщина пытается получить компенсацию за израсходованные на лечение пса 1800 евро.

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Теги: Германия, собака, налоги, eBay, мопс
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