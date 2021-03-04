За попытки подрыва демократии. Спецслужбы Германии взяли под наблюдение партию АдГ

В Германии ультраправая партия АдГ попала под наблюдение Федеральной службы защиты конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, BfV подозревает партию Альтернатива для Германии (АдГ) в попытках подорвать демократическую конституцию страны.

BfV получила право прослушивать звонки и разговоры с участием членов АдГ и проверять ее финансирование, после того как два года анализировала деятельность партии на основе открытых источников.

Лидеры АдГ резко отреагировали на такой ход событий, заявив, что следющим шагом может стать запрещение партии. Также они обвинили BfV в попытке снизить их шансы на сентябрьских национальных выборах.

Центральный совет евреев Германии приветствовал это решение, заявив: "Деструктивная политика АдГ подрывает наши демократические институты и дискредитирует демократию среди граждан".

BfV сообщил административному суду в Кельне, что пока не будет следить за депутатами АдГ в национальном, региональном или европейском парламентах. Это означает, что формальное наблюдение пока будет ограничено членами партии более низкого уровня.

СПРАВКА. Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Согласно недавним опросам, поддержка АдГ упала примерно до 9%. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым.

В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".

Наталия Медведева

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