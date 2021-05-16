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За выезд автомобилем из Беларуси в Украину, Польшу и Литву скоро придется платить

16.05.2021, 09:10
За выезд автомобилем из Беларуси в Украину, Польшу и Литву скоро придется платить - Фото
На границе Беларуси (Фото: gpk.gov.by)

Власти Беларуси решили ввести в стране новый сбор. С 1 июня водители автомобилей должны будут платить за выезд из страны – нововведение будет действовать при пересечении границ страны в Гомельской и Гродненской областях, сообщает беларуский Госпогранкомитет.

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Сумма сбора будет равняться 29 беларуским рублям (около 300 грн) и не будет зависеть от количества пассажиров. Оплачивать его должны будут все водители четырехколесных транспортных средств с массой до пяти тонн.

Не платить сбор разрешили:

- тем, кто едет на похороны родственников;

- участникам и инвалидам Великой отечественной войны;

- инвалидам І и ІІ групп, их сопровождающим;

- ликвидаторам Чернобыльской АЭС;

- беларусам, едущим на санаторно-курортное лечение.

Официальной причиной введения сбора была названа борьба с коронавирусом. 

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Дарья Мостовая
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Украина граница польша выезд беларусь литва автомобиль сбор
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