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Задержан один из самых богатых граждан Норвегии: подозревают в убийстве жены

Задержан один из самых богатых граждан Норвегии: подозревают в убийстве жены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
28.04.2020, 16:40

В Норвегии задержан один из богатейших граждан страны по подозрению в убийстве жены

28 апреля в Норвегии задержали одного из самых богатых граждан страны Тома Хагена по подозрению в убийстве или соучастии в убийстве собственной жены. Об этом сообщает AP.

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Об исчезновении Анне-Элизабет Хаген стало известно еще 31 октября 2018 года. В январе 2019 года полиция сообщила, что с ними связался якобы похититель женщины, потребовав заплатить выкуп. В июне того же года полицейские пришли к выводу, что нет никаких признаков того, что женщина еще жива, а потому дело классифицировали в качестве "убийства".

Правоохранители не исключают возможности, что анонимные заявления о "похищении" являлись попыткой скрыть убийство.

Том Хаген - основатель энергетической компании Elkraft. Прокуратура попросит арестовать его на четыре недели.

  • 31 марта стало известно, что в Португалии задержали трех правоохранителей: подозревают в убийстве украинца.
  • 27 апреля сообщалось, что воcходящую звезду американского баскетбола арестовали: его обвиняют в убийстве.
Владислав Сердюк
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