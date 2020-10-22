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Захват банка в Грузии: заложники освобождены, преступника ищут

22.10.2020, 08:45
Захват банка в Грузии: заложники освобождены, преступника ищут - Фото
Фото: Скриншот из видео Georgian Public Broadcaster/Youtube

Большинство заложников в банке в Зугдиди заменил собой сотрудник полиции, позже были освобождены все захваченные, но злоумышленник пока не задержан

Все захваченные в отделении банка грузинского города Зугдиди заложники освобождены, злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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Большинство заложников были освобождены в результате переговоров, их заменил начальник полиции Самегрело-Верхней Сванетии Автандил Галдава. Злоумышленник вместе с Галдавой и тремя заложниками покинули здание банка.

Позже все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.

Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

Денис Юдин
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