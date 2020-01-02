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"Защитить климат и границы": в Австрии - новое правительство

"Защитить климат и границы": в Австрии - новое правительство - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 10:44

Программу коалиционного правительства консерваторов и Зеленых представят сегодня

В Австрии после нескольких месяцев переговоров достигнуто соглашение о коалиционном правительстве между консервативной Австрийской народной партией и партией Зеленых. Об этом сообщает DerStandard.

Лидер консерваторов Себастьян Курц объявил о достижении соглашения вчера, 1 января, вечером. Главы партий назвали переговоры нелегкими. Партии были избраны в парламент с совершенно разными программами: защита климата у Зеленых и снижение налогов и борьба с нелегальной миграцией у консерваторов. "Можно защитить климат и границы", - подвел итог переговоров Курц.

Теперь решение о первой в истории Австрии "бирюзово-зеленой" коалиции должно быть одобрено партийными органами Зеленых, которые встретятся на выходных.

Подробности коалиционного соглашения пока неизвестны, правительственную программу и окончательный список министров представят сегодня.

Ожидается, что канцлером Австрии снова станет Себастьян Курц, а вице-канцлером - глава Зеленых Вернер Коглер.

  • 28 мая парламент отправил в отставку правительство Курца после скандала вокруг экс-лидера Австрийской партии свободы, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.
  • 29 сентября в Австрии прошли парламентские выборы, на которых лидером стала партия Курца.
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Себастьян курц австрия
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