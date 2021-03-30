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Зеленский и мировые лидеры прогнозируют новые пандемии и чрезвычайные ситуации

30.03.2021, 10:32
Зеленский и мировые лидеры прогнозируют новые пандемии и чрезвычайные ситуации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Будут появляться новые пандемии и чрезвычайные ситуации - мировое сообщество должно быть к ним готово, усвоив урок пандемии коронавируса. Об этом говорится в коммюнике о международном договоре о пандемии, подписанное президентом Владимиром Зеленским и рядом мировых лидеров, передает пресс-служба главы государства.

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В коммюнике отмечается, что пандемия коронавируса стала самым большим вызовом для мирового сообщества с 1940-х годов. Подписанты документа надеются, что общая борьба с COVID-19 позволит сформировать международную архитектуру здравоохранения.

"Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда", – говорится в коммюнике.

По мнению подписантов, руководители стран и международных организаций обязаны усвоить урок пандемии COVID-19. Поэтому они намерены работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании не нее.

В коммюнике перечислено несколько характеристик планируемого договора:

– главная цель – укрепление национальных, региональных и глобальных способностей и стойкости к будущим пандемиям;

– договор будет направлен на расширение международного сотрудничества для улучшения местного, регионального и глобального производства и распространения медсредств, вакцин, мероприятий по противодействию пандемии и другим вопросам;

– в договоре должен быть признан принцип "единое здоровье", который связывает здоровье людей и животных с планетой;

– договор будет основан на статуте Всемирной организации здравоохранения с привлечением ключевых организаций этой сферы, он будет направлен на поддержку принципа "здоровье для всех";

– основой договора станут имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно медико-санитарные правила;

– договор должен усилить прозрачность, взаимную подотчетность и ответственность в рамках международной системы здравоохранения.

Коммюнике, кроме Зеленского, подписали премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Евросовета ЕС Шарль Мишель, канцлер Германии Ангела Меркель, президент франции Эмманюэль Макрон, гендир ВОЗ Тедрос Гебрейесус, ряд лидеров европейских, африканских, южно-азиатских, латиноамериканских и африканских стран. Нет среди подписантов лидеров США, России и Китая.

  • Пандемия коронавируса длиться уже больше года. На утро 30 марта в мире зафиксировано более 128 млн случаев COVID-19, умерли 2 804 898 человек, выздоровели – 103 479 926.
  • 22 марта 2021-го глава ВОЗ назвал "моральным провалом" вакцинацию молодежи в богатых странах. По его мнению, их прививают за счет жизней медиков и стариков из бедных государств.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Ангела Меркель Борис Джонсон Шарль Мишель пандемия коронавирус COVID-19 лидеры
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