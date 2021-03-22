"Моральный провал". Глава ВОЗ резко высказался о вакцинации молодежи в богатых странах
Богатые страны начали вакцинацию молодых людей – они делают это за счет жизней медиков и стариков из бедных государств. Об этом заявил сегодня, 22 марта, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге ВОЗ, подвергнув резкой критике растущий разрыв в количестве вакцин против COVID-19, использованных в богатых и бедных странах.
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"Страны, которые сейчас вакцинируют молодых, здоровых людей с низким риском заболевания, делают это за счет жизней медицинских работников, пожилых людей и других групп риска в других странах", – сказал глава ВОЗ.
Тедрос назвал это "катастрофическим моральным провалом", отметив, что его шокирует то, как мало было сделано для справедливого распределения вакцин.
"Разрыв между количеством вакцин, использованных в богатых странах, и количеством вакцин, полученных с помощью Covax, растет с каждым днем и становится все более гротескным с каждым днем", – сказал он.
По его словам, несправедливое распространение вакцин не только аморально, но и ведет к саморазрушению с экономической и эпидемиологической точек зрения.
Как отметил Тедрос, краткосрочная выгода богатых стран обеспечивает ложное чувство безопасности, но чем больше вирус распространяется, тем сильнее вероятность появления новых вариантов.
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