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Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии

04.01.2021, 20:40
Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский землетрясение хорватия

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