Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

Вадим Ребрина

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