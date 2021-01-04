Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии
04.01.2021, 20:40
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.
Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватском народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.
- 28 декабря 2020 года в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
- 29 декабря толчки в городе Петриня повторились с магнитудой 6,4. Многие были ранены, погибли по меньшей мере семь человек.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии