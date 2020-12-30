Землетрясение в Хорватии. Число погибших возросло, несильно повреждено посольство Украины

В результате землетрясения в Хорватии в Петринье было много раненых, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает BBC News.

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Сперва премьер-министр Хорватии сказал, что в Петринье погибла 12-летняя девочка, и других данных о жертвах нет. Его заместитель позже добавил, что в соседнем городе Глина погибли пять человек. По сообщениям госСМИ, седьмая жертва была найдена под обломками церкви в Зазине. Отмечается, что спасатели ищут выживших под обломками зданий. Мэр Петриньи заявил, что разрушена примерно половина города.

Также в результате землетрясения незначительно было повреждено здание посольства Украины, сообщил в комментарии Суспільне спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Пострадавших не было. Николенко также добавил, что сотрудники посольства сейчас работают дистанционно.

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Позже посол Украины в Хорватии Василий Кирилич написал в Twitter, что по предварительным данным, украинцы не пострадали во время землетрясения.

Посольство также написало в Facebook рекомендации украинцам, которые находятся в Хорватии. Им стоит следить за сообщения местных и новостями, быть осторожными и стараться не паниковать. В случае повторного толчка рекомендуется безотлагательно покинуть здания, но не пользоваться лифтом. Не надо стоять у линий электропередач и деревьев.

Вот телефон посольства на случай чрезвычайных ситуаций – +385916051010.

28 декабря неподалеку от Петриньи произошло землетрясение магнитудой 5,2.

29 декабря толчки в Петринье повторились с магнитудой 6,4. Сообщалось о раненых, по крайней мере одном погибшем и разрушениях.

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Фото – ЕРА