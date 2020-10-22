Премьер Исландии дома давала интервью, когда произошло землетрясение – видео

20 октября во время интервью для The Washington Post исландского премьер-министра Катрин Якобсдоуттир в прямом эфире перебило землетрясение. Толчок магнитудой 5,6 попал на видео: ее дом заметно встряхнуло.

Смотреть с 12 минуты 32 секунды видео.

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"О боже мой, это землетрясение, – испуганно произнесла она после толчка. – Простите, тут только что произошло землетрясение. Вау. Фух. Ну, это Исландия. Простите. Дом крепкий".

Премьер страны спустя пару секунд, как ни в чем ни бывало, продолжила отвечать на вопрос журналиста.

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