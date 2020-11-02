Землетрясение в Турции. Трехлетняя девочка провела под завалами 65 часов, ее спасли: видео

В турецком Измире из-под завалов спасли трехлетнюю Элиф Перинчек, которая пробыла там 65 часов после землетрясения, произошедшего 30 октября. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

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Перинчек стала 106-й жительницей Измира, извлеченной спасателями из-под завалов. Ее госпитализировали в одну из близлежащих больниц.

Глава турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мехмет Гюллюоглу выразил радость спасением ребенка, а ее родные назвали событие чудом.

Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение. Толчки ощутили в Греции и Турции. Землетрясение спровоцировало разрушение зданий в турецком Измире и на греческом Самосе.

2 ноября сообщалось, что количество жертв землетрясения выросло до 79 человек.

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