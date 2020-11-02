Землетрясение в Турции. Трехлетняя девочка провела под завалами 65 часов, ее спасли: видео

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Спасенную из-под завалов трехлетнюю девочку госпитализировали в одну из больниц турецкого Измира, ее родные называют событие чудом

В турецком Измире из-под завалов спасли трехлетнюю Элиф Перинчек, которая пробыла там 65 часов после землетрясения, произошедшего 30 октября. Об этом сообщает госагентство Anadolu

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Перинчек стала 106-й жительницей Измира, извлеченной спасателями из-под завалов. Ее госпитализировали в одну из близлежащих больниц. 

Глава турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мехмет Гюллюоглу выразил радость спасением ребенка, а ее родные назвали событие чудом.

Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

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Теги: девочка, завалы, землетрясение в турции
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