Смертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортаж

В турецком Измире 79 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

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Сообщается о 962 пострадавших. 743 людям оказали медпомощь и отпустили домой, 219 человек продолжают находиться под присмотром врачей.

"Сейчас в Измире ведутся поисково-спасательные работы в восьми зданиях", – заявляют в ведомстве.

К ликвидации последствий землетрясения привлечены более 7800 человек, 21 поисково-спасательная собака и 1090 единиц техники.

По данным Reuters, это землетрясение в Турции стало самым смертоносным за последние десять лет. Также сообщается о двух погибших на греческом острове Самос, ощутившем землетрясение.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение. Толчки ощутили в Греции и Турции. Землетрясение спровоцировало разрушение зданий в турецком Измире и на греческом Самосе.

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