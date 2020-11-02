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02.11.2020, 10:00

Смертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортаж

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Смертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортаж
Смертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортаж
Смертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортажСмертоносное землетрясение в Турции: 81 погибший, около 1000 пострадавших – фоторепортаж

В турецком городе Измир продолжаются поисково-спасательные работы в восьми зданиях, ранее там произошло землетрясение

В турецком Измире 79 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). 

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Сообщается о 962 пострадавших. 743 людям оказали медпомощь и отпустили домой, 219 человек продолжают находиться под присмотром врачей. 

"Сейчас в Измире ведутся поисково-спасательные работы в восьми зданиях", – заявляют в ведомстве. 

К ликвидации последствий землетрясения привлечены более 7800 человек, 21 поисково-спасательная собака и 1090 единиц техники. 

По данным Reuters, это землетрясение в Турции стало самым смертоносным за последние десять лет. Также сообщается о двух погибших на греческом острове Самос, ощутившем землетрясение. 

Читайте также: В Турции произошло мощное землетрясение, сообщается уже о 25 погибших: фоторепортаж

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Теги: землетрясение, Турция, измир
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