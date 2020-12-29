В центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сообщается о раненых, погибших и разрушениях, передает Reuters.

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Немецкий исследовательский центр геонаук сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Эпицентр находился в городе Петринья, в 50 км к югу от хорватской столицы Загреба.

В агентстве отмечают, что многие люди получили ранения, были разрушения зданий. Премьер-министр Адрей Пленкович поехал в Петринью и сказал, что у властей есть данные о погибшей девушке. "Другой информации о потерях у нас нет", – добавил он.

В то же время местный канал N1 ​​процитировал представителя города Петринья, который сообщил, что погиб 12-летний ребенок. Других подробностей не сообщается – непонятно, является ли погибший ребенок той девушкой, о которой говорил премьер-министр.

В службе экстренной помощи соседнего городка Сасаке заявили, что у пострадавших есть переломы и сотрясения мозга, а некоторых – пришлось оперировать.

Премьер-министр же добавил, что к ликвидации последствий землетрясения привлекают армию, а некоторых жителей Петриньи придется переселить, ведь в городе небезопасно.

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В агентстве пишут, что землетрясение также ощущалось в Загребе, где люди выбегали на улицы, а некоторые дороги оказались заваленными черепицей и мусором. Ощущались толчки еще в Сербии и Боснии.

В соседней Словении агентство новостей STA сообщило, что единственная в стране атомная электростанция, которая находится в 100 км от эпицентра, была остановлена в мерах предосторожности. На венгерской АЭС Пакш также заявляли, что толчки ощущались, но станцию не останавливали.

В марте в Загребе произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате которого один человек погиб и 27 человек получили ранения.

Вчера неподалеку от Петриньи произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Марк Сировой

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