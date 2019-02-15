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15.02.2019, 13:15

Землетрясение в Боливии: ученые рассказали о новом открытии

Землетрясение в Боливии: ученые рассказали о новом открытии - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Специалисты отметили, что "полученная информация легла в основу компьютерной модели, которая и раскрыла структуру мантии"

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Международная группа исследователей из Принстонского университета и Китайской академии наук, благодаря волнам землетрясения, узнала о подземных горах, разделяющих два слоя мантии. Об этом сообщает Naked-science.

Геофизик Джессика Ирвинг, которая участвовала в исследовании, отметила, что разница между слабыми и сильными землетрясениями огромна.

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По ее словам, подземные толчки с магнитудой выше семи способны распространяться во всех направлениях и сотрясать большие пласты мантии. В последней работе она и ее коллеги использовали данные землетрясения 1994 года, прошедшего в Боливии. Оно имело магнитуду 8,2 и стало вторым по масштабу за все время наблюдений.

"Полученная информация легла в основу компьютерной модели, которая и раскрыла структуру мантии. Ученые воспользовались волнами, которые продуцирует сейсмическая активность. Подобно тому, как звуковые волны ультразвука способны выявлять различия в плотности ткани внутри тела, огромные волны землетрясения отражаются или преломляются при встрече с пограничными зонами", - отмечается в сообщении.

По словам другого участника исследования Вэньбо Ву, в этой работе изучались "рассеянные сейсмические волны, которые уходят внутрь Земли и обозначают неровности на глубине 660 километров".

Обнаруженные неровности — цепь гор, отделяющая два слоя мантии, которая составляет примерно 84 % объема планеты.

Ву уточнил, что эти горы имеют более выраженную топографию, чем Скалистые горы  - хребет величайшей по протяженности горной системы Земли - Кордильер.

Авторы не могут назвать точную высоту подземных вершин, но предполагают, что они могут быть выше любой горы на поверхности планеты. При этом на глубине 410 километров той же картины не наблюдается.

24 января землетрясение силой 5,3 балла произошло на греческом острове Родос в Эгейском море.

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Теги: землетрясение, открытие, боливия, подземные горы
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