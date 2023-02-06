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Землетрясение в Турции: Погибли более 1000 человек, пострадали около 6000 – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 12:31
Землетрясение в Турции: Погибли более 1000 человек, пострадали около 6000 – видео - Фото
Фото: EPA

В Турции из-за землетрясения погибли 912 человек, 5385 – получили ранения. Разрушены 2818 зданий. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Землетрясение, по словам Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7.

CNN со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает, что в Сирии погибли по меньшей мере 386 человек.

Кроме того, гражданская оборона Сирии сообщила о не менее чем 147 погибших в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. 648 человек получили ранения в Алеппо, Хаме, Латакии и Тартусе

​Геологическая служба США подсчитала, что общее число погибших может достигать 10 000 человек.

Телеканал Sky News ведет прямую трансляцию из зоны бедствия.

  • Землетрясение произошло утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

Вадим Ребрина
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Сирия землетрясение Турция
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