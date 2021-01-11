Аномальное тепло в Греции: локдаун с пляжем и купанием в море – видео и фото

На прошлых выходных в Греции зафиксировали аномально высокие для этого сезона температуры из-за прорыва туда теплых воздушный масс из Африки. Об этом пишет местное издание Greek Reporter.

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Вчера температура в Афинах достигла +23°C в тени, на Крите – 26°C, и до 31°C на солнце. Несмотря на частичный локдаун из-за эпидемии коронавируса, люди вышли на пляжи, купались в море и прогуливались по набережной в легкой одежде. Тепло сохранится в регионе несколько дней.

Местные метеорологи говорят, что за последние 50 лет такие высокие температуры в январе наблюдались только дважды: в 1987 и 2010 годах (до 30,4°C на Крите).

Обычно средние январские температуры в Греции – от минусовых до +5°C, максимум +10°C в прибрежных регионах.

По данным программы ЕС Copernicus, 2020 год стал самым теплым за всю историю наблюдений (нажмите, чтобы увеличить):

Между тем, в Испании на днях случился сильнейший снегопад за последние 40 лет.

В середине недели, с 14 января, в Украине начнутся морозы.

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Фото: ЕРА, видео: argolikeseidhseis.gr